Столб огня: кадры с места прорыва на газопроводе в Оренбургской области

Опубликовано видео полыхающего газопровода, прорыв которого произошел в Илекском районе в шести-семи километрах от села Мухроново. На кадрах столб яркого пламени, вырывающегося из трубы.

ЧП с газопроводом в Оренбургской области произошло сегодня, 23 февраля. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке.

Газоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Сейчас на месте происшествия работают представители региональных служб, ремонтные бригады и экологи.