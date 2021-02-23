Столб огня: кадры с места прорыва на газопроводе в Оренбургской области
На данный момент происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке, снабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Опубликовано видео полыхающего газопровода, прорыв которого произошел в Илекском районе в шести-семи километрах от села Мухроново. На кадрах столб яркого пламени, вырывающегося из трубы.
ЧП с газопроводом в Оренбургской области произошло сегодня, 23 февраля. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке.
Газоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Сейчас на месте происшествия работают представители региональных служб, ремонтные бригады и экологи.