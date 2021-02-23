Праздник мужества и отваги: как проходят торжества ко Дню защитника Отечества в разных уголках страны

Россия отмечает один из своих главных праздников - День защитника Отечества. В первую очередь, это праздник для тех, кто посвятил себя военному делу, кто служил и служит, или только собирается связать свою жизнь с Вооруженными силами. Но в широком смысле - это праздник для тех, кто в случае необходимости готов встать на защиту Родины. Таких в стране - миллионы.

С поздравлениями в адрес всех причастных и, прежде всего, в адрес ветеранов, выступил президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин. Основные торжества по традиции проходят в Александровском саду.

Несмотря на сильный холод, торжества в сердце Москвы в самом разгаре. В Александровском саду находится Могила Неизвестного Солдата, пост №1 и Вечный огонь, у которого вырезана фраза «Имя твое неизвестно - подвиг твой бессмертен». Она относится к павшим в годы Великой Отечественный войны, однако сегодня посвящается всем погибшим защитникам Отечества.

В торжествах приняли участие Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Президент пожал руку всем, кто участвовал с ним в церемонии - каждому курсанту МОСВОКУ и Военного университета Минобороны России. После этого он прошел вдоль строя Президентского полка, возложил венок к мемориалу и почтил память погибших минутой молчания. Далее состоялся марш роты почетного караула.

У президента сегодня - рабочий день, он проведет ряд непубличных встреч в Кремле. Чуть ранее он поздравил весь личный состав Вооруженных сил, гражданский персонал и всех граждан. Особо теплые слова он сказал в адрес ветеранов, чей пример очень важен для всех сегодняшних защитников Отечества, чью службу он также отметил в день 23 февраля.

«Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина. Соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу очень непросто. Поэтому ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, уверены, что в наших Вооруженных силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно на учениях и в боевых условиях. Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», - обратился президент с поздравительной речью.

Шойгу отдельно поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов . По его словам, этот день олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны, силу духа и славу блестящих побед русского воинства. Министр напомнил, что сегодня военнослужащие осваивают современные вооружение и технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности России, защите ее национальных интересов.

«В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма. Их бессмертный подвиг всегда будет для нас примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения Отчизне», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что сегодня военнослужащие Вооруженных сил РФ, верные славным традициям предшественников, совершенствуют свою профессиональную подготовку, осваивают современные вооружение и технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности России, защите ее национальных интересов.

После Путина и Шойгу в Александровском саду прошла церемония с участием руководства военного ведомства во главе с первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым.

День защитника Отечества отмечают по всей стране. В Санкт-Петербурге на Площади восстания у монумента городу-герою Ленинграду прошла торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев, губернатор города Александр Беглов и ветераны. Памятные мероприятия прошли также на Пискаревском мемориальном кладбище.

В Новосибирске военнослужащие и горожане возложили цветы к Монументу Славы. Отдали дань памяти павшим и в Хабаровске. Представители командования Восточного округа возложили красные гвоздики к мемориалу Героям-Дальневосточникам. А в Екатеринбурге цветы и венки несли к памятнику Маршалу Жукову. В церемонии участвовали командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, офицеры штаба, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища и юнармейцы. А ровно в 21 час в городах-героях и там, где дислоцированы штабы военных округов и флотов, прогремят праздничные салюты - тридцать залпов с интервалом в 30 секунд.

Особые поздравления сегодня звучат и в адрес военных медиков. Когда чуть менее года назад началась пандемия коронавируса, многие из них пошли работать в «красные зоны» и оказались на переднем крае борьбы с опасной инфекцией. А многие участвовали в разработке вакцины, предлагая себя в качестве добровольцев.

Поздравления сегодня принимают и военнослужащие, которые выполняют долг за пределами нашей Родины. В Нагорном Карабахе чествовали миротворцев, которые следят за соблюдением режима прекращения огня на отдаленных постах. Офицерам вручили ведомственные награды. В торжествах принял участие командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов, которые выразил благодарность военнослужащим, продолжающим славные традиции российского воинства, надежно защищающим национальные интересы РФ, обеспечивающим мир и спокойствие на территории Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что именно миротворцам удалось добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.