Синоптики спрогнозировали оттепель в европейской части России

В четверг, 25 февраля, в Москву и несколько других регионов запада европейской части России придет оттепель. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночные температуры будут в диапазоне до -8...-10 градусов, дневные ближе к вечеру вырастут до +3...+4 градусов», - сказал он.

По словам синоптика, такая погода продлится до конца месяца. Оттепель будет сопровождаться дождями и сильными порывами ветра.

«Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды», - уточнил Вильфанд.

Ранее в Москве из-за резкого похолодания 23 февраля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.