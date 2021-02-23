Скрылся с места подвига: в Свердловской области офицер спас из пожара двух подростков

Не только поздравления, но и слова благодарности звучат в адрес лейтенанта Максима Крамаренко от тех, кого он спас. В Свердловской области командир взвода связи армии ВВС и ПВО Центрального военного округа вытащил из полыхающего дома двух девочек-подростков.

По словам Крамаренко, он просто ехал на службу с обеда на такси. В глубине дачного поселка увидел дым.

«Со второго этажа дым идет, и девочка сидит, получается, у нее ноги были свешаны на эту сторону. Что она кричала, я не слышал, далеко было. Просто выбежал, побежал»,- поделился воспоминаниями он.

Через окно первого этажа офицер вытащил сначала четырнадцатилетнюю Станиславу, а после - шестнадцатилетнюю Юлю. Их мама и бабушка к тому времени выбрались самостоятельно. О молодом военном, который первым пришел на помощь и спас ее детей, а потом внезапно исчез, Татьяне Елфимовой впоследствии расскажут соседи.

Познакомиться с неизвестным героем женщина вместе с дочерью Станиславой приехали в воинскую часть, где служит Крамаренко. Он связист, и семья Елфимовых подготовила для него открытку ко Дню защитника Отечества.

Подвиг лейтенанта Крамаренко так бы и остался никому неизвестным, если бы не сосед Елфимовых. Алексей Гудков также участвовал в тушении пожара, а затем предложил подвести молодого офицера до места службы.

«Часть закрытая, я подошел к дежурному и спросил фамилию, объяснив, что человек буквально 20 минут назад спас четырех человек. и хотелось бы понять все-таки, кто он. Он меня, конечно, очень просил не говорить никому ничего. Сказал, что он ничего не хочет»,- сказал Гудков.

На вопрос, почему никому не хотел говорить о своем подвиге, лейтенант Крамаренко лишь разводит руками: «Так воспитали».