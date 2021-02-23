«Происходит выгорание газа»: замминистра энергетики Грабчак рассказал подробности происшествия в Оренбургской области

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак рассказал «Звезде» подробности происшествия с газопроводом в Оренбургской области. Напомним, инцидент произошел во вторник, 23 февраля, на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе в шести-семи километрах от села Мухраново. Пострадавших и погибших нет.

«Сегодня в 7:30 минут утра произошло повреждение магистрального газопровода «Союз» диаметром 1400 мм с возгоранием газа. Был прекращен транзит газа через ГИС «Алексеевка» на территорию Республики Казахстан. Персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра «Оренбург-Новопсков», - отметил Грабчак.

По его словам, на данный момент происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке. Газоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что утечка газа в Оренбургской области была ликвидирована. Сейчас на месте происшествия работают представители региональных служб, ремонтные бригады и экологи.