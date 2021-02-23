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Стали известны дата и место похорон Градовой

Анна Касаткина
13:30 23.02.2021
Прощание с актрисой состоится 24 февраля.
Стали известны дата и место похорон Градовой
© Фото: kino-teatr.ru
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Актрису Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Прощание с Градовой состоится 24 февраля, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Градова скончалась в понедельник, 22 февраля, на 75-м году жизни в Москве. Причиной смерти стал инсульт.

«Екатерина Георгиевна Градова... будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», - сказал Варшавер РИА Новости.

Градова известна российскому зрителю по ролям в театре и кино, среди которых наиболее запоминающимся стал образ радистки Кэт в культовом многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».

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