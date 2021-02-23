В стране и мире Стали известны дата и место похорон Градовой Анна Касаткина Прощание с актрисой состоится 24 февраля. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: Актрису Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Прощание с Градовой состоится 24 февраля, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Градова скончалась в понедельник, 22 февраля, на 75-м году жизни в Москве. Причиной смерти стал инсульт. «Екатерина Георгиевна Градова... будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», - сказал Варшавер РИА Новости. Градова известна российскому зрителю по ролям в театре и кино, среди которых наиболее запоминающимся стал образ радистки Кэт в культовом многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика