Стали известны дата и место похорон Градовой
Прощание с актрисой состоится 24 февраля.
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Актрису Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Прощание с Градовой состоится 24 февраля, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Градова скончалась в понедельник, 22 февраля, на 75-м году жизни в Москве. Причиной смерти стал инсульт.
«Екатерина Георгиевна Градова... будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», - сказал Варшавер РИА Новости.
Градова известна российскому зрителю по ролям в театре и кино, среди которых наиболее запоминающимся стал образ радистки Кэт в культовом многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».