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Авария на газопроводе под Оренбургом затронула более 10 тысяч жителей

Анна Касаткина
13:03 23.02.2021
По предварительной информации, повреждены два магистральных трубопровода.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: PatternPictures, Pixabay
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Более 10 тысяч абонентов коснулось ЧП с разрывом магистрального газопровода в Оренбургской области. В домах наблюдается снижение подачи газа, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По предварительной информации, повреждены два магистральных трубопровода, уточнил глава региона.

«По магистральной части произошли переключения. По низкой части, а мы наблюдаем что порядка 10 700 абонентов сегодня подвержены снижению подачи газа в дома, есть проблемы», - сказал он.

Паслер добавил, что ситуация сейчас решается в штабе по ЧС, который работает на месте происшествия. Кроме того, направлены установки, которые смогут питать жителей через газорегуляторные пункты.

Ранее сообщалось, что утечку газа, возникшую при разрыве газопровода, удалось ликвидировать.

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