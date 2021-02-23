Авария на газопроводе под Оренбургом затронула более 10 тысяч жителей
Более 10 тысяч абонентов коснулось ЧП с разрывом магистрального газопровода в Оренбургской области. В домах наблюдается снижение подачи газа, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По предварительной информации, повреждены два магистральных трубопровода, уточнил глава региона.
«По магистральной части произошли переключения. По низкой части, а мы наблюдаем что порядка 10 700 абонентов сегодня подвержены снижению подачи газа в дома, есть проблемы», - сказал он.
Паслер добавил, что ситуация сейчас решается в штабе по ЧС, который работает на месте происшествия. Кроме того, направлены установки, которые смогут питать жителей через газорегуляторные пункты.
Ранее сообщалось, что утечку газа, возникшую при разрыве газопровода, удалось ликвидировать.