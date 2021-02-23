В стране и мире Авария на газопроводе под Оренбургом затронула более 10 тысяч жителей Анна Касаткина По предварительной информации, повреждены два магистральных трубопровода. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: PatternPictures, Pixabay Читайте нас на: Более 10 тысяч абонентов коснулось ЧП с разрывом магистрального газопровода в Оренбургской области. В домах наблюдается снижение подачи газа, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По предварительной информации, повреждены два магистральных трубопровода, уточнил глава региона. «По магистральной части произошли переключения. По низкой части, а мы наблюдаем что порядка 10 700 абонентов сегодня подвержены снижению подачи газа в дома, есть проблемы», - сказал он. Паслер добавил, что ситуация сейчас решается в штабе по ЧС, который работает на месте происшествия. Кроме того, направлены установки, которые смогут питать жителей через газорегуляторные пункты. Ранее сообщалось, что утечку газа, возникшую при разрыве газопровода, удалось ликвидировать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика