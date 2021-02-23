Владимир Путин и Сергей Шойгу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов в День защитника Отечества.

Ранее глава государства поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества. Путин особо подчеркнул, что армия и флот всегда были надежной поддержкой и защитой государства. Российский лидер отметил, что страна гордится выучкой и мастерством своих защитников в то время, как современный мир требует от них постоянной бдительности и готовности мгновенно реагировать на сложные вызовы.

Также министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обратился с поздравлением к военнослужащим и ветеранам. Он подчеркнул, что этот праздник по праву является народным и олицетворяет героические страницы ратной летописи нашей страны, силу духа, доблесть и славу блестящих побед русского воинства.