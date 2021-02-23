Главком ВМФ и губернатор Санкт-Петербурга возложили цветы к подножию обелиска «Городу-Герою Ленинграду» в День защитника Отечества

Губернатор Александр Беглов, главком ВМФ РФ Николай Евменов, командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к подножию обелиска «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания.

В торжественной церемонии также приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, а также герои Советского Союза и герои России.

«Эта стела, установленная в канун 40-летия великой Победы, в последнее время оставалась незаслуженно забытой. Мы традиционно проводим торжественно-траурные мероприятия на Пискаревском кладбище или у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы», - подчеркнул Беглов.

Губернатор заявил, что 23 февраля чествуют не только тех, кто носит или носил погоны, а защитников страны в широком смысле слова.

«Обелиск «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания – это памятник всем героям нашей страны. Считаю, что это очень точный символ Дня защитника Отечества», - отметил Александр Беглов.

По словам губернатора, возложение цветов 23 февраля у подножия стелы «Городу-Герою Ленинграду» станет традиционным не только в День защитника Отечества, но и в другие праздники и памятные даты. Это, прежде всего, День героев Отечества - 9 декабря и День народного единства - 4 ноября.