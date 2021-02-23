«Я мишень маленькая»: ветеран ВОВ поделился фронтовыми воспоминаниями

Слова благодарности в День защитника Отечества принимают и ветераны Великой Отечественной войны. Корреспондент «Звезды» встретился с 97-летним Николаем Козловым, ветераном ВОВ, автором уже нескольких произведений о подвигах защитников Отечества, и поздравил его с праздником.

Николай Козлов спускается к зрителям по ступенькам Рейхстага – реконструкции в одном из залов Музея Победы на Поклонной горе. Когда-то, в мае 45-го он оставил свой автограф на стене этого поверженного здания. Сегодня он оставил десятки автографов на экземплярах его книги, которую он назвал «Война. Повесть командира полковой батареи».

Свежий запах типографской краски, а за раскрытой обложкой – порох, сажа и гарь. Запах зноя Курской дуги и ледяного Одера, больничных палат госпиталей и победного спирта в кружке 9 мая 1945 года. История Николая Петровича во многом уникальна. Он начал Войну в 1942 под Сталинградом штурманом пикирующего бомбардировщика Пе-2, был сбит, прошел переподготовку и закончил в 1945 году под Берлином уже командиром полковой артиллерийской батареи.

«На фронте мне везло. Мелкие ранения. Правда одна очень тяжелая была контузия, но так повезло, выжил. Так что 2 контузии, а ранения – наверное штуки 3 осколки. Я мишень маленькая – пули мимо, а вот осколки, гады, попадали»,- поделился фронтовыми воспоминаниями ветеран.

Козлову удалось сделать военную карьеру по очень сложной технической специальности. Он был одним из тех специалистов, которые обеспечивали первый полет в космос Юрия Гагарина. При этом, ветеран-фронтовик утверждает, что художественная проза далась ему вполне легко.

«Как-то кто-то предлагал вступить в Союз писателей. Я не писатель, я технарь, не нужно мне этого ничего. Я ведь отказывался, я этих авторских гонораров не беру. Пусть люди знают о Войне. Я просто писал то, что было на самом деле», – сказал автор книги.

Николай Козлов не пропустил практически ни одного Парада Победы с тех пор, как они стали регулярно проходить на Красной площади. В прошлом году он сидел в ложе почетных гостей рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Но на тот самый июньский Парад Победы 45-го года он не попал из-за небольшого роста.

«Я был отобран на Парад Победы. Опять собрал вещи, организовали ужин, и отбой. Оказывается: надо 178, не меньше, а у меня 160. Так что Москва меня 2 раза не приняла с фронта»,- рассказал ветеран.

Это уже пятое официальное переиздание книги. А еще есть первые три варианта, которые он делал своими силами с помощью компьютера и принтера. Нынешний вариант с самым большим тиражом – сразу 1000 экземпляров. И, наверное, не меньше сотни из них вместе с автографом ветерана ушли сегодня его благодарным слушателям.

12 марта Николаю Козлову исполнится 98 лет, и он всерьез задумывается, если и не над полноценной второй книгой, то над расширенным, уже шестым изданием его «Повести командира полковой батареи».