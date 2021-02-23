Утечка газа в Оренбургской области ликвидирована

Утечка газа на месте разрыва газопровода в Оренбургской области ликвидирована. Газ пустили по запасной схеме, сообщили в региональном правительстве.

Инцидент произошел во вторник, 23 февраля, на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе в шести-семи километрах от села Мухраново. Пострадавших и погибших нет.

«Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии», - цитирует РИА Новости сообщение властей.

Уточняется также, что для потребителей организовали привоз компримированного природного газа. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня. На месте работают представители региональных служб, ремонтные бригады и экологи.