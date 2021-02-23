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Утечка газа в Оренбургской области ликвидирована

Анна Касаткина
11:56 23.02.2021
На месте происшествия работают представители региональных служб, ремонтные бригады и экологи.
Утечка газа в Оренбургской области ликвидирована
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Утечка газа на месте разрыва газопровода в Оренбургской области ликвидирована. Газ пустили по запасной схеме, сообщили в региональном правительстве.

Инцидент произошел во вторник, 23 февраля, на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе в шести-семи километрах от села Мухраново. Пострадавших и погибших нет. 

«Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии», - цитирует РИА Новости сообщение властей. 

Уточняется также, что для потребителей организовали привоз компримированного природного газа. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня. На месте работают представители региональных служб, ремонтные бригады и экологи.

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