В Грузии назвали законными действия полиции при задержании главы партии Саакашвили

В МВД Грузии назвали законным применение слезоточивого газа в офисе партии «Единое национальное движение» (ЕНД), заявив, что применили соразмерную силу. Правоохранители отметили, что собравшихся в здании неоднократно призывали не препятствовать исполнению судебного решения об аресте лидера партии Никанора (Ники) Мелии.

Несмотря на предупреждение, граждане не подчинились требованиям полиции и оказали сопротивление, уточнили в МВД.

«При исполнении своих обязанностей... полиция применяла соразмерные силы и специальные средства, предусмотренные законом», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение об аресте Мелии по делу о беспорядках в Грузии в июне 2019 года суд принял на минувшей неделе. Во время задержания оппозиционера у здания партии собрались его сторонники, произошли столкновения. По данным СМИ, задержано более 20 человек.