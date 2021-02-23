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В Грузии назвали законными действия полиции при задержании главы партии Саакашвили

Анна Касаткина
11:31 23.02.2021
Правоохранители применили в офисе партии «Единое национальное движение» слезоточивый газ.
© Видео: Tabula Facebook © Фото: MIAofGeorgia, Facebook
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В МВД Грузии назвали законным применение слезоточивого газа в офисе партии «Единое национальное движение» (ЕНД), заявив, что применили соразмерную силу. Правоохранители отметили, что собравшихся в здании неоднократно призывали не препятствовать исполнению судебного решения об аресте лидера партии Никанора (Ники) Мелии.

Несмотря на предупреждение, граждане не подчинились требованиям полиции и оказали сопротивление, уточнили в МВД.

«При исполнении своих обязанностей... полиция применяла соразмерные силы и специальные средства, предусмотренные законом», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение об аресте Мелии по делу о беспорядках в Грузии в июне 2019 года суд принял на минувшей неделе. Во время задержания оппозиционера у здания партии собрались его сторонники, произошли столкновения. По данным СМИ, задержано более 20 человек.

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