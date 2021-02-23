В России за сутки выявили 11 823 новых случая COVID-19

В Оперштабе сообщили, что за последние сутки в России было выявлено 11 823 новых случая коронавирусной инфекции.

При этом из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Также было зафиксировано 417 летальных исходов. За последние 24 часа выздоровели 12 956 человек. На сегодняшний день в России продолжают лечение 365 762 человека.

Всего на сегодня в России с начала пандемии было выявлено 4 189 153 случая COVID-19. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно последним данным штаба, составил 0,3%.

Накануне сообщалось, что в России было выявлено 12 604 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Причем у 11,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.