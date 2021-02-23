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В Минэнерго рассказали подробности разрыва газопровода под Оренбургом

Анна Касаткина
11:16 23.02.2021
Ситуация находится на особом контроле ведомства.
В Минэнерго рассказали подробности разрыва газопровода под Оренбургом
© Фото: Jon Tyson, Unsplash
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На месте разрыва магистрального газопровода в Оренбургской области происходит выгорание газа, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в Минэнерго России.

Уточняется, что падение давления газа на трубопроводе Оренбург – Новопсков зафиксировано в 7.37 мск. Участок 51 - 123 км газопровода был отключен персоналом в 7.57, после чего падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз».

На место выехала аварийная бригада для поиска разрыва. В 8.49 был отключен участок от нулевого до 123 км газопровода «Союз», а также прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка в Казахстан. Газоснабжение осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков.

«Причина: повреждение газопровода на 108 километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа. Пострадавших нет. Происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке», - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве также уточнили, что ситуация с разрывом газопровода находится на особом контроле.

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