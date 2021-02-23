В Минэнерго рассказали подробности разрыва газопровода под Оренбургом

На месте разрыва магистрального газопровода в Оренбургской области происходит выгорание газа, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в Минэнерго России.

Уточняется, что падение давления газа на трубопроводе Оренбург – Новопсков зафиксировано в 7.37 мск. Участок 51 - 123 км газопровода был отключен персоналом в 7.57, после чего падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз».

На место выехала аварийная бригада для поиска разрыва. В 8.49 был отключен участок от нулевого до 123 км газопровода «Союз», а также прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка в Казахстан. Газоснабжение осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков.

«Причина: повреждение газопровода на 108 километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа. Пострадавших нет. Происходит выгорание газа, находящегося на поврежденном участке», - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве также уточнили, что ситуация с разрывом газопровода находится на особом контроле.