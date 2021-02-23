NASA опубликовало первую аудиозапись с Марса

Американский ровер Perseverance прислал на Землю первые звуки с поверхности Марса. Аудиозапись опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

По информации агентства, звуки записал микрофон на Perseverance 20 февраля. Были опубликованы две записи: оригинальная, включающая звуки, издаваемые самим аппаратом, а также отфильтрованная - на ней слышен только шум планеты, в котором можно различить легкое дуновение ветра.

Марсоход Perseverance работает на Красной планете в рамках миссии NASA «Марс 2020». Он приземлился на поверхность 18 февраля 2021 года в районе кратера Езеро. Аппарату предстоит исследовать окружающую местность, чтобы найти следы жизни, которая могла быть на Марсе в прошлом, а также собрать марсианский грунт.