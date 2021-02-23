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NASA опубликовало первую аудиозапись с Марса

Анна Касаткина
10:10 23.02.2021
Звуки записал марсоход Perseverance, который работает на поверхности Красной планеты с 18 февраля.
NASA опубликовало первую аудиозапись с Марса
© Фото: NASA Persevere, Twitter
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Американский ровер Perseverance прислал на Землю первые звуки с поверхности Марса. Аудиозапись опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

По информации агентства, звуки записал микрофон на Perseverance 20 февраля. Были опубликованы две записи: оригинальная, включающая звуки, издаваемые самим аппаратом, а также отфильтрованная - на ней слышен только шум планеты, в котором можно различить легкое дуновение ветра.

Марсоход Perseverance работает на Красной планете в рамках миссии NASA «Марс 2020». Он приземлился на поверхность 18 февраля 2021 года в районе кратера Езеро. Аппарату предстоит исследовать окружающую местность, чтобы найти следы жизни, которая могла быть на Марсе в прошлом, а также собрать марсианский грунт.

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