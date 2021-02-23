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Синоптик предупредил о повышенном атмосферном давлении в Москве

Виктория Ивашечкина
10:54 23.02.2021
Также Михаил Леус напомнил, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Alain Wong, Unsplash
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Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о том, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. При этом такая суровая погода ничем плохим не грозит автомобилистам.

«Не советую воздерживаться от передвижения на автомобиле. Ничего плохого в сегодняшней погоде для водителей нет. Да, действительно прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы», - отметил Леус.

По его словам, последний раз такие морозы в этот день, 23 февраля, были 65 лет назад. Тогда было еще холоднее, как подчеркнул синоптик.

«Сегодня -24,5 градуса показали термометры на метеорологической станции ВДНХ. Это самый низкий показатель с начала зимы. И очень высокое сегодня атмосферное давление. Сегодня столбики барометров в Москве поднимутся до отметки 768 мм ртутного столба. Что на 20-22 единицы выше нормы. Очень слабый ветер», - заключил Леус.

Ранее сообщалось, что рекордные морозы придут в Москву и Подмосковье. По словам синоптиков, во вторник, 23 февраля, температура опустится на 15 градусов ниже нормы - до минус 27 градусов.

Однако холодная погода простоит недолго - на центральную часть России надвигается атлантический циклон, который принесет оттепель. Уже в четверг, 25 февраля, ожидается до четырех градусов выше нуля.

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