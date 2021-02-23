Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой

Адвокат Тимур Маршани рассказал, каким образом может быть разделено наследство актрисы Екатерины Градовой. Он отметил, что на ее имущество, в числе которого дом под Владимиром, квартира в областном центре и две квартиры в центре Москвы, могут претендовать три человека.

«Каждый из трех членов семьи Екатерины (муж, дочь и приемный сын) при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди», — рассказал адвокат порталу Teleprogramma.pro.

Специалист также напомнил, что в соответствии с законодательством муж имеет право на половину всего имущества, а оставшиеся 50% делятся на три части.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова ушла из жизни накануне, 22 февраля, в возрасте 74 лет. Причиной смерти стал инсульт. Российскому зрителю она известна по многим ролям в кино и театре, но наиболее ярким героем в исполнении Градовой стала радистка Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны».