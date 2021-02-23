В Оренбургской области произошел взрыв на газопроводе
На федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает МЧС России.
Информация о происшествии в Илекском районе, в нескольких километрах от села Мухраново поступил спасателям в 10:40 23 февраля.
«Пострадавших и погибших нет. К месту происшествия выехали силы и средства Главного управления МЧС России по Оренбургской области», - говорится в сообщении.
РИА Новости уточняет, что на место также выехали представители региональных служб, газовики, специалисты министерства природных ресурсов, экологи. Идет мобилизация сил для ликвидации аварии, рассказали в правительстве области.
По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».