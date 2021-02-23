В стране и мире Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества Тамара Астапенкова Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков пожелали соотечественникам счастья и уверенности в будущем. © Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем защитника Отечества. «Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо. Здоровья, счастья и уверенности в будущем», - сказал командир экипажа МКС-64 Рыжиков в видео обращении, размещенном на сайте Роскосмоса. Сергей Кудь-Сверчков добавил, что наши Вооруженные силы и Военно-морской флот неоднократно отстаивали свободы нашей страны, проявляя храбрость и мужество. «23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире. Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья», - сказал Кудь-Сверчков. С Днем защитника Отечества поздравил российских мужчин и глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика