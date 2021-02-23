Путин 23 февраля примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля.
© Фото: пресс-служба президента РФ
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, почтив память погибших воинов.
Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля. Обычно вместе с ним в церемонии принимают участие члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в День защитника Отечества Владимир Путин будет работать в Кремле, у него запланированы несколько рабочих встреч.