В стране и мире Путин 23 февраля примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата Тамара Астапенкова Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: В День защитника Отечества президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, почтив память погибших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля. Обычно вместе с ним в церемонии принимают участие члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в День защитника Отечества Владимир Путин будет работать в Кремле, у него запланированы несколько рабочих встреч. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика