Минтранс Подмосковья призвал водителей и пешеходов быть внимательнее из-за рекордных морозов
Температура может опуститься до минус 35 градусов.
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Из-за сильных морозов, которые ожидаются в Московской области ночью и утром 23 февраля, водителей и пешеходов просят быть аккуратными на дорогах и по возможности не выходить из дома.
«Если вы решили выехать на авто, то убедитесь в готовности машины к таким погодным условиям», - говорится в сообщении регионального министерства транспорта.
По прогнозам, 23 февраля будет рекордный за последние 65 лет мороз. Температура может опуститься до минус 35 градусов. Жителей региона призывают быть осторожными и в случае необходимости звонить по номерам: 01, 101, 112.
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