Минтранс Подмосковья призвал водителей и пешеходов быть внимательнее из-за рекордных морозов

Из-за сильных морозов, которые ожидаются в Московской области ночью и утром 23 февраля, водителей и пешеходов просят быть аккуратными на дорогах и по возможности не выходить из дома.

«Если вы решили выехать на авто, то убедитесь в готовности машины к таким погодным условиям», - говорится в сообщении регионального министерства транспорта.

По прогнозам, 23 февраля будет рекордный за последние 65 лет мороз. Температура может опуститься до минус 35 градусов. Жителей региона призывают быть осторожными и в случае необходимости звонить по номерам: 01, 101, 112.

В Москве из-за похолодания объявлен «оранжевый» уровень опасности.