Мадуро рассказал, что мечтает вернуться к работе водителя автобуса

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что он хочет вернуться к профессии водителя городского автобуса. Он напомнил, что свою карьеру политика начал с профсоюза работников транспорта. Мадуро подчеркнул, что хотел бы служить народу Венесуэлы как рабочий.

«Я надеюсь, что однажды, когда оставлю работу президента республики, смогу вернуться в эти депо с высоко поднятой головой, в своей униформе», - рассказал Мадуро в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.

Во время мероприятия президента наградили в честь того, что в минувшее воскресенье исполнилось ровно 30 лет с момента, когда он стал водителем автобуса, передает VTV. Президентом страны Мадуро стал в апреле 2013 года.