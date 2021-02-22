Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Приморье на мужчину напал медведь: кадры спасательной операции

Анна Касаткина
09:20 22.02.2021
Турист успел взобраться на железную вышку, однако хищнику удалось схватить его за ногу.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Приморском крае медведь напал на мужчину. Спастись от хищника молодому человеку удалось, взобравшись на железную вышку.

Инцидент произошел в двух километрах от бухты Шепалова, где расположена база отдыха, днем в воскресенье, 21 февраля. Тридцатитрехлетний житель Находки гулял в лесу, когда внезапно появился медведь. Мужчина взобрался на стоящую рядом железную вышку и это спасло ему жизнь, однако хищник успел схватить его за ногу и нанести травму.

С вышки пострадавший позвонил спасателям. Местонахождение мужчины удалось определить по геолокации на его мобильном. В лес направились четыре спасателя Находкинского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России, трое сотрудников Госохотнадзора, два полицейских, отец и брат пострадавшего. Когда туриста нашли, зверь уже ушел.

«Спасатели оказали мужчине первую помощь, сняли жгут, которым он... перетянул ногу, чтобы остановить кровь, наложили давящую повязку на рваную рану. С помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с вышки вниз», - рассказали в пресс-службе спасательного отряда.

На носилках мужчину пронесли более двух километров по сложной местности - через лес, склоны, овраги и льды, а затем передали сотрудникам скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. Спасатели рекомендовали отдыхающим в бухте Шепалова воздержаться от прогулок в лес, особенно по одиночке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:04 Армия
Видео
Ночные репетиции и противотанковые пушки: как проходят учения салютных дивизионов в преддверии 23 февраля
08:39 В стране и мире
Видео
Погодные «качели»: в Москву после аномальных холодов придет оттепель
08:09 В стране и мире
Переболевшим COVID-19 россиянам рассказали о лучшем времени для вакцинации
06:43 В стране и мире
Видео
Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров модели 777
02:22 В стране и мире
Видео
Эффект Трампа: как бывший президент США может разрушить политическую систему страны
Популярное
Популярное
Видео
В Приморье на мужчину напал медведь: кадры спасательной операции
Астероид размером со стадион приближается к Земле
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.