В Приморье на мужчину напал медведь: кадры спасательной операции

В Приморском крае медведь напал на мужчину. Спастись от хищника молодому человеку удалось, взобравшись на железную вышку.

Инцидент произошел в двух километрах от бухты Шепалова, где расположена база отдыха, днем в воскресенье, 21 февраля. Тридцатитрехлетний житель Находки гулял в лесу, когда внезапно появился медведь. Мужчина взобрался на стоящую рядом железную вышку и это спасло ему жизнь, однако хищник успел схватить его за ногу и нанести травму.

С вышки пострадавший позвонил спасателям. Местонахождение мужчины удалось определить по геолокации на его мобильном. В лес направились четыре спасателя Находкинского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России, трое сотрудников Госохотнадзора, два полицейских, отец и брат пострадавшего. Когда туриста нашли, зверь уже ушел.

«Спасатели оказали мужчине первую помощь, сняли жгут, которым он... перетянул ногу, чтобы остановить кровь, наложили давящую повязку на рваную рану. С помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с вышки вниз», - рассказали в пресс-службе спасательного отряда.

На носилках мужчину пронесли более двух километров по сложной местности - через лес, склоны, овраги и льды, а затем передали сотрудникам скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. Спасатели рекомендовали отдыхающим в бухте Шепалова воздержаться от прогулок в лес, особенно по одиночке.