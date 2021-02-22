Переболевшим COVID-19 россиянам рассказали о лучшем времени для вакцинации

Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что перенесшим COVID-19 необходимо вакцинироваться в случае снижения уровня антител в организме до уровня «серой зоны».

По мнению ученого, переболевшим коронавирусом, нужно контролировать уровень антител примерно раз в два месяца чтобы понять, необходимо ли пройти вакцинацию. Также Чепурнов порекомендовал сделать анализ на антитела сразу после болезни.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие», - объяснил профессор, передает РБК.

Вакцинироваться можно в случае снижения уровня антител до так называемой «серой зоны», когда он находится между положительным и отрицательным значениями. Чепурнов добавил, что для «освежения» первичной иммунизации переболевшим коронавирусом, возможно, будет достаточно лишь одной прививки.

Ранее ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество. У людей с легкой формой коронавируса клетки имеют признаки «истощения» Т-лимфоцитов - они становятся менее эффективными после того, как получают сильную стимуляцию иммунной системы.