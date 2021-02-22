Погодные «качели»: в Москву после аномальных холодов придет оттепель

Рекордные морозы придут в Москву и Подмосковье. Температура воздуха во вторник, 23 февраля, опустится на 15 градусов ниже нормы - до минус 27 градусов.

По данным синоптиков, таких морозов в столичном регионе не было последние 65 лет.

Однако холодная погода простоит недолго - на центральную часть России надвигается атлантический циклон, который принесет оттепель. Уже в четверг, 25 февраля, ожидается до четырех градусов выше нуля.

В Санкт-Петербурге тем временем - сплошные снегопады. Из-за экстремальных осадков в городе объявлено штормовое предупреждение.