Погодные «качели»: в Москву после аномальных холодов придет оттепель
В конце недели в центральную часть России придет атлантический циклон.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Рекордные морозы придут в Москву и Подмосковье. Температура воздуха во вторник, 23 февраля, опустится на 15 градусов ниже нормы - до минус 27 градусов.
По данным синоптиков, таких морозов в столичном регионе не было последние 65 лет.
Однако холодная погода простоит недолго - на центральную часть России надвигается атлантический циклон, который принесет оттепель. Уже в четверг, 25 февраля, ожидается до четырех градусов выше нуля.
В Санкт-Петербурге тем временем - сплошные снегопады. Из-за экстремальных осадков в городе объявлено штормовое предупреждение.