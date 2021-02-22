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Россияне рассказали об отношении к 8 марта и 23 февраля

Анна Касаткина
08:05 22.02.2021
Большинство опрошенных относятся к праздником позитивно.
Россияне рассказали об отношении к 8 марта и 23 февраля
© Фото: Maxim Kazachkov, Pixabay
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Россияне рассказали о своем отношении ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Результаты опроса четырех тысяч человек из всех регионов России, проведенного сервисом по поиску работы, публикует RT.

Выяснилось, что положительно к 23 февраля относятся 52% респондентов, нейтрально праздник оценивают 42%, при этом радуясь выходному дню. О негативном отношении к дате заявили только 5% россиян.

Позитивное отношение к 8 марта выразил 61% респондентов. Нейтрально праздник воспринимают 34% опрошенных, негативно - 5%.

Ранее сообщалось, что связи с празднованием Дня защитника Отечества на этой неделе россияне будут работать только три дня.

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