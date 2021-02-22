Сделка за кулисами: как будет развиваться ситуация с «Северным потоком-2» после Мюнхенской конференции

За кулисами Мюнхенской конференции в этот раз происходила большая кулуарная сделка - по российскому «Северному потоку-2», газопроводу, который в последние месяцы превратился в точку сборки всех мировых разногласий. Сейчас эта ключевое место разлома интересов Европы и Соединенных Штатов. От того, удастся ли Вашингтону в этом вопросе подмять под себя Старый Свет, - зависит многое.

До завершения строительства «Северного потока» остались считанные километры, по планам все должно завершиться к концу весны, уже осенью газ может пойти в Европу напрямую из России, минуя Украину. И тогда Киеву, который сейчас перепродает российский газ в Европу, погряз в долгах и войне - конец. Экономика мертва, земля распродана, евроинтеграция не задалась. К тому же Штаты, при всем желании сохранить у российских границ очаг напряженности, до бесконечности содержать Украину не смогут. А без денег поддерживать русофобские настроения долго не получится.

Отношения России и Европы благодаря проекту начнут укрепляться, потому что глупо ссориться с соседом и выгодным партнером. Шантажировать Старый Свет Вашингтону будет все сложнее. Рано или поздно встанет вопрос о необходимости НАТО и американского ядерного оружия. Диктовать условия Европе больше не получится.

В территориальных водах Датского королевства снова спокойно. Подошел к концу шторм на море и баржа «Фортуна», одно из самых технически совершенных судов мира, снова выходит на предельные мощности - в сутки укладывает 700 метров трубопровода. «Северный поток-2» закончен на 95%. Если «Фортуна» сохранит набранный темп, один из самых масштабных энергетических проектов современной России будет закончен в апреле. Но сейчас важнее не погода, а политический климат.

На Мюнхенской конференции - там, где обсуждаются важнейшие проблемы мировой безопасности, - будущее российского газопровода было одной из самых ожидаемых тем. Однако в официальных обращениях мировые лидеры ее так и не упомянули. По 15 минут на выступления - западные лидеры менялись на экранах, едва успевая сказать несколько дежурных фраз о преданности НАТО и будущем партнерстве со Штатами. И только в конце форума председатель конференции Вольфганг Ишингер пожаловался, что совсем не хватило времени публично обсудить «Северный поток-2». Но перед форумом главы Европы и США что-то долго обсуждали - об этом рассказал сам американский президент, который в Мюнхенской конференции принимает участие впервые в истории.

«Я рад присутствовать здесь вместе с Ангелой (Меркель, канцлером Германии) и Эммануэлем (Макроном, президентом Франции). Мы только что провели часть утра - как это у нас в Вашингтоне - вместе. Но я хочу поприветствовать всех, и поблагодарить вас на Мюнхенской конференции за проведение этого специального заседания», - отметил Джо Байден.

Барже «Фортуна» осталось преодолеть меньше 150 километров, и когда она их пройдет, Россия сможет поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров «голубого топлива» в год. Но сейчас «Северный поток-2» - причина, по которой практически весь западный мир сошелся в глобальной схватке. Соединенные Штаты настаивают на новых санкциях, чтобы остановить строительство.

«Президент Байден ясно дал понять, что "Северный поток-2" - плохая сделка, потому что она разделяет Европу. И поскольку это идет вразрез с заявленными Европой целями в области энергетики и безопасности, мы продолжаем контролировать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода. И если такая деятельность будет иметь место, мы определим применимость санкций», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки еще много чего обещает. При этом европейцы настоятельно просят американцев не вмешиваться. Такие случаи в истории можно по пальцам перечесть, но сегодня экономные немцы даже готовы заплатить Вашингтону, лишь бы Штаты не мешали достраивать «Северный поток-2». Германия готова выделить миллиард евро на постройку терминалов для американского сжиженного газа и финансово поддержать НАТО.

«Это довольно неплохой ход, несмотря на санкции. "Северному потоку" - быть. Это внутренние дела двух отдельных суверенных государств... Если нужно вложить 2% от ВВП страны, значит, это надо сделать. Тем более, что сейчас у Германии армии как таковой нет. И это ни для кого не секрет. Поэтому в данном случае Байден прав. Он предложил сделку, в результате которой никто ничего не потерял», - прокомментировал член комитета по экономике и энергетике Бундестага Штеффен Котре.

Несмотря на огромное количество политических противоречий, Германия вдруг встает на сторону российского энергетического проекта. Даже самые высокопоставленные европейские политики публично говорят о том, что нужно научиться отделять политику и экономику.

«Один вопрос - это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой - серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это», - отметил федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

В Берлине в эти дни замерзли все каналы. Афинский Акрополь под снегом, на дорогах Стамбула - пробки. Полный коллапс в европейских аэропортах. Аномальная зима застала Старый Свет в разгаре перехода на «зеленую» энергетику. Теперь ветряки из-за сильных морозов стоят без движения, а солнечные панели занесло снегом. Уровень запасов в газовых хранилищах Европы на рекордно низком уровне. Девятого февраля стоимость «голубого топлива» составила 259 долларов - это максимум за прошедшие два года. Европейская экономика с таким ростом цен уже не справляется. А российский газ - настоящая гарантия энергобезопасности. Австрийский канцлер Себастьян Курц говорит открыто: Европа не обязана слушаться советов из-за океана.

«Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против (Алексея) Навального со строительством "Северного потока-2". Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», - сказал он.

Такие настроения - по всему Старому Свету. Даже Ангела Меркель, известная всему миру умеренными высказываниями и желанием сохранить хорошие отношения с США, пытается осторожно сказать - немцам российский проект очень нужен.

«Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются настолько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что... мы сможем найти общее решение», - отметила канцлер.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер говорит куда более смело. Ведь за ним крупные немецкие корпорации, которые уже давно страдают от санкций.

«После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов - не признак силы. Как нам оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы разрубим последние связи?», - задается вопросом он.

Представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге назвала отстаивание собственных интересов для многих стран мира в современные времена «непозволительной роскошью».

«То, что они держатся, то, что они действительно держатся за выгоду - а немцы прагматичные люди - это хорошо, это здорово… Для современного мира отстаивание собственных интересов - непозволительная роскошь. Для очень многих стран. И то, что Германия, по крайне мере на этом направлении, свою выгоду и свои интересы отстаивает, говорит о том, что это - пример отстаивания своего суверенитета», - сказала она.

Почему же за право следовать своим экономическим интересам, бороться за свой суверенитет, европейцы вынуждены платить? И что такого в «Северном потоке-2» - обычном экономическом проекте - если сделку одобряли на тайной встрече глав государств? И, наконец, какой смысл американцам мешать строительству газопровода?

«Почему все так крутится вокруг "Северного потока-2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем», - объяснил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы.

Сейчас система украинских газопроводов, которые в стране остались со времен СССР, - единственный возможный путь экспорта российского газа в Европу. Пока не заработал «Северный поток-2». Как только получится напрямую поставлять газ на территорию Германии, можно будет забыть о потерях «голубого топлива», которые регулярно возникают при транзите через Украину. А еще о схеме виртуального реверса - по сути, схеме легализованного отбора газа из трубы, которая ведет в Европу. На Украине тут же запаниковали. Глава правления «Нафтогаза» заявил, что новый «Северный поток-2» - это вопрос, ни много ни мало, выживания нации.

«Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши газотранспортные системы станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2" - это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан», - сказал Андрей Коболев.

Но это не забота о благополучии украинцев, а неприкрытая тревога за собственное будущее. Без нефтегазовых доходов, которые страна получает просто за то, что на ее территории есть трубы, сверхдоходы украинской верхушки ощутимо сократятся. Только в этом году Киев должен заплатить по кредиту Международного валютного фонда более полутора миллиардов долларов - недалеко до дефолта. США, которым хоть и выгодно сохранять Украину как очаг напряженности на российской границе, вряд ли будут содержать целую страну. А немцы - стратегический союзник по НАТО и предлагают больше.

«Немцы действительно предлагают закупить сжиженный газ в больших объемах и готовы из своего кармана заплатить за терминалы по приему сжиженного газа. То, что эти 2% будут выданы Америке, - это да. Это даже больше, чем жест доброй воли по отношению к Америке, потому что и Германия, и все европейцы, хотят тесно сдружиться с Джо Байденом. Можно сказать, что да, немцы таким образом успокоят американцев и скажут - давайте, мы делаем фактически все, что вы скажете, только не трогайте "Северный поток-2", потому что это наше дело, а не ваше», - объяснил немецкий журналист Александр Рар.

Можно ли сейчас, когда лидеры Германии и США заключили сделку, считать вопрос закрытым? Со стороны России задержек точно не будет - баржа «Фортуна» продолжает движение к немецким берегам. А все остальное зависит от того, как между собой договорятся Европа и Соединенные Штаты. «Северный поток-2» может стать основой для нового сближения России и Старого Света, пусть политических разногласий еще очень много. Но основа любых отношений - экономика - у нас будет прочная.