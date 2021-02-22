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Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров модели 777

Виктория Ивашечкина
06:43 22.02.2021
Накануне в Денвере произошел инцидент, в результате которого часть обшивки воздушного судна рухнула на жилой квартал.
Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров модели 777
© Фото: pixabay.com
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Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов модели 777 после крупного инцидента в американском городе Денвер, когда от лайнера отпала часть обшивки.

«Мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112», - сказано в заявлении на сайте Boeing.

Напомним, в воскресенье, 21 февраля, двигатель лайнера Boeing 777, направлявшегося из американского Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (Гавайи), загорелся во время полета. Часть обшивки воздушного судна рухнула на жилой квартал. В результате инцидента никто не пострадал. 

Позже FAA (Федеральное управление гражданской авиации) сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777. Американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.

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