Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров модели 777

Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов модели 777 после крупного инцидента в американском городе Денвер, когда от лайнера отпала часть обшивки.

«Мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112», - сказано в заявлении на сайте Boeing.

Напомним, в воскресенье, 21 февраля, двигатель лайнера Boeing 777, направлявшегося из американского Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (Гавайи), загорелся во время полета. Часть обшивки воздушного судна рухнула на жилой квартал. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже FAA (Федеральное управление гражданской авиации) сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777. Американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.