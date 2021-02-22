Диетолог рассказала о самой полезной начинке для шоколада

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, что горький шоколад с орехами - это самый полезный шоколад с начинкой.

«Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3», - объяснила специалист в эфире интервью радио Sputnik.

Нефедова также объяснила, что вкусовые добавки используются в экзотических начинках: перец, лепестки роз, имбирь. Диетолог не рекомендовала запивать темный шоколад кофе или чаем. Это связано с тем, что там содержатся вещества, не дающие впитываться металлам, содержащимся в шоколаде.

Ранее диетолог рассказала, какой шоколад не вредит здоровью. В частности, Елена Соломатина рекомендовала выбирать темные сорта шоколада с натуральными ингредиентами и не давать сладости детям до семи лет.