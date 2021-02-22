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Диетолог рассказала о самой полезной начинке для шоколада

Виктория Ивашечкина
06:23 22.02.2021
Кроме этого, специалист не рекомендовала запивать темный шоколад кофе или чаем.
Диетолог рассказала о самой полезной начинке для шоколада
© Фото: pixabay.com
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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова рассказала, что горький шоколад с орехами - это самый полезный шоколад с начинкой.

«Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3», - объяснила специалист в эфире интервью радио Sputnik

Нефедова также объяснила, что вкусовые добавки используются в экзотических начинках: перец, лепестки роз, имбирь. Диетолог не рекомендовала запивать темный шоколад кофе или чаем. Это связано с тем, что там содержатся вещества, не дающие впитываться металлам, содержащимся в шоколаде.

Ранее диетолог рассказала, какой шоколад не вредит здоровью. В частности, Елена Соломатина рекомендовала выбирать темные сорта шоколада с натуральными ингредиентами и не давать сладости детям до семи лет.

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