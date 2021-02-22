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Врач назвал продукты, которые защищают от рака

Иван Линдеманн
05:58 22.02.2021
По словам эксперта, в списке таких продуктов находится зеленый чай, какао и красное вино.
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
© Фото: pixabay.com
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Существует ряд продуктов, потребление которых может снизить вероятность онкологических заболеваний и блокировать действие вредных веществ, вызывающих рак. Об этом рассказал доктор химических наук, профессор Яков Яшин.

По словам эксперта, в списке таких продуктов находится зеленый чай, какао и красное вино. Также полезны для профилактики оранжевые фрукты, клюква, виноград, оливки, помидоры, красная рыба, креветки, водоросли, лук, куркума, брокколи, тыква, брокколи и репа.

«Потребление таких продуктов защищает или приостанавливает развитие онкологических заболеваний. Есть много исследований, показывающих, что так действуют содержащиеся в растительной пище полифенолы», - цитирует ученого aif.ru.

Ранее стало известно, каким образом генетические исследования помогают обнаружить наследственные мутации и спрогнозировать риск развития рака. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, задуматься о возможности протестироваться на предрасположенность к онкологии стоит при наличии неблагоприятного семейного анамнеза. Кроме того, генетические тесты также помогают выбрать оптимальное и адресное лечение при онкологии.

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