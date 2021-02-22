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Глава МИД КНР озвучил Байдену условие для нормализации отношений Пекина и Вашингтона

Иван Линдеманн
04:59 22.02.2021
Ван И заявил, что его страна не стремится бросить вызов США или пытаться заменить их на международной арене.
Глава МИД КНР озвучил Байдену условие для нормализации отношений Пекина и Вашингтона
© Фото: pixabay
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Для нормализации отношений между Китаем и США администрация Джо Байдена должна отказаться от предрассудков и необоснованных претензий в отношении Пекина. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

Он отметил, что в настоящее время в Белом доме проводится переоценка внешней политики США.

«Надеемся, что американские политики будут следовать тенденциям времени и мира, откажутся от предрассудков и неоправданных подозрений, а также предпримут шаги для того, чтобы вернуть политике в отношении Китая рациональность для обеспечения здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», - уточнил Ван И на открытии форума «Ланьтин» в Пекине.

По словам министра, отношения США и КНР ухудшились из-за действий предыдущего американского президента Дональда Трампа.

«Исходя из собственных политических потребностей бывшая администрация США неверно оценила и исказила тенденции развития и политику Китая, и под предлогом этого США предприняли различные действия для сдерживания и оказания давления на КНР», - сказал глава МИД КНР.

По словам Вана И, введенные США санкции нанесли серьезный ущерб отношениям двух стран. Министр выразил надежду, что Вашингтон откажется от рестрикций.

Кроме того, глава китайского МИД заявил, что его страна не стремится бросить вызов США или пытаться заменить их на международной арене.

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