Санкции против журналистов и оппозиции: почему президент Украины вводит ограничения против своих граждан

На Украине на прошедшей неделе против Виктора Медведчука, одного из лидеров украинской оппозиции, и его соратников были введены санкции. Их обвинили в финансировании терроризма. Им будет запрещено заниматься политической деятельностью, а все их активы и имущество будут заблокированы.

По случаю седьмой годовщины событий на Майдане президент Украины Владимир Зеленский поставил лампадку к мемориалу Небесной сотни, перед этим протащив в Раде закон о том, что госпереворот 2014 года является священным для каждого украинца.

«Майдан стал частью украинской идентичности, поэтому сегодня для российской пропаганды так важно дискредитировать Майдан», - заявил депутат от партии «Евросолидарность» Андрей Парубий.

В новом законе четко прописано, что во всех бедах Украины виноваты спецподразделение МВД «Беркут» и лично Виктор Янукович. В офисе Зеленского уверены, что ведут страну нужным курсом.

«Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина, как внутри страны, так и извне», - сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чтобы население не сомневалось и не задавало неудобные вопросы, Зеленский сначала расправился с оппозиционными СМИ. Взял и закрыл сразу три канала ZIK, NewsOne и «112». Потом взялся за блогера Анатолия Шария. СБУ обвинило его в госизмене, тспользуя в качечтве «доказательств» интервью журналиста российским телеканалам трехлетней давности.

«Меня обвинили в том, что я сказал о гражданской войне в Украине. Так я повторю: в Украине гражданская война. Это государственная измена», - сказал Анатолий Шарий.

Тем временем президент Украины нанес следующий удар. Совбез Украины на секретном заседании ввел санкции против лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука, его соратников и даже против супруги политика. Без суда и следствия, обвиняя в финансировании терроризма.

«Это открытая информация, о том, что за 14 километров от нашей границы на территории РФ находится один из нефтеперегонных заводов, которым владеет пан Медведчук совместно с супругой. И продукция этого завода поставляется террористам, которые убивают наших парней», - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Виктор Медведчук - один из самых популярных политиков на Украине. Он выступает за сохранение диалога с Россией. В его партии называют решение СНБО расправой с политическими оппонентами.

«Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», - сказал Виктор Медведчук.

В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» сдаваться не намерены и обещают довести процесс импичмента Зеленского до конца.

«Настроение у Виктора Медведчука позитивное, бодрое, он настроен бороться и побеждать. И сейчас поддержка у него велика, как никогда», - считает руководитель харьковского отделения партии Андрей Лесик.

Расправиться с самой рейтинговой партии страны Владимир Зеленский не решился бы не без одобрения Вашингтона.

«Решение принято не в стране, а каким-то внешним игроком. И этот внешний игрок потребовал выдавить лидеров ОПЗЖ из Украины для того, чтобы они не путались под ногами», - считает политолог Максим Погребинский.

По словам Владимира Путина, показательно, что атака на украинские СМИ и оппозицию – ничуть не возмутила поборников демократии в Вашингтоне и Брюсселе. Посольство США в Киеве и вовсе поддержало санкции против Виктора Медвеведчука.

«На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули – и все, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Что касается свободы слова, то для нас тоже ясно все. Здесь так называемые двойные стандарты, они настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас и себя будут вести наши так называемые оппоненты, – тоже никаких сомнений нет», - сказал Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, репрессии в отношении СМИ, политиков и обычных граждан не могут не вызывать обеспокоенность.

«Очень тревожная информация, потому что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами», сказал Дмитрий Песков.

В Донбассе ситуация готова взорваться в любой момент, что подтверждают ежедневные сводки с линии фронт. Сообщается о массированных обстрелах украинскими силовиками и передислокации тяжелой техники.

«Если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии огня в ответ», - заявил Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

При этом представители Украины в Трехсторонней контактной группе уже не скрывают, когда планируют перейти к силовому сценарию в Донбассе.

«Я считаю, что это не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть весной, ближе к лету», - сказал советник руководителя офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

В Вашингтоне больше не скрывают, что готовы нарастить военный потенциал Украины. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал реформировать вооруженные силы по лекалам НАТО и оказать всестороннюю поддержку в борьбе с «российской агрессией».

«Министр Ости подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии», - заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Россия тоже говорит открыто, что своих не бросает и надеется, что ее услышат. «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», уточнил Владимир Путин.