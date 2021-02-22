В США проверят самолеты Boeing 777 после падения деталей самолета на жилой квартал

После того, как в американском городе Брумфилд от находящегося в воздухе самолета отпали несколько деталей, федеральное управление гражданской авиации США решило провести проверку. Об этом сообщил глава авиарегулятора Стив Диксон.

«Я дал указание издать директиву летной годности в чрезвычайных случаях, которая обяжет провести немедленные или более интенсивные инспекции самолетов Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Не исключено, что после проверки некоторые Boeing 777 могут быть выведены из эксплуатации.

ЧП с самолетом произошло в воскресенье, 21 февраля. Двигатель лайнера Boeing 777, направлявшегося из американского Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (Гавайи), загорелся во время полета.

После этого часть обшивки воздушного судна рухнула на жилой квартал. Ни на земле, ни в самолете никто не пострадал. Борт совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.