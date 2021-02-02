Россия открывает международные рейсы еще из двух городов

Россия возобновляет международное авиасообщение из аэропортов города Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Решение было принято оперативным штабом по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки.

С 8 февраля текущего года рейсы за границу будут осуществляться из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, пишет ТАСС.

Международное авиасообщение Россия прекратила весной 2020 года из-за распространения коронавируса. Постепенное открытие границ началось в августе.