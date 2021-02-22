В стране и мире Коронавирус Ученые назвали главное преимущество ношения очков в пандемию Иван Линдеманн Данный аксессуар снижает число контактов рук с лицом. Значит, снижает и риск заражения. © Фото: pixabay Читайте нас на: Те, кто носит очки, заболевают коронавирусом реже людей, не использующих данный аксессуар. К такому выводу пришли индийские ученые. В статье The Sunday Telegraph сказано, что исследователи провели опрос. Выяснилось, что среди 304 пациентов 19 процентов большую часть времени носят очки. Дело в том, что такие люди реже трогают глаза. В среднем человек касается своего лица 23 раза в час, глаз - около трех. Очки же снижают число контактов рук с лицом. Значит, снижают и риск заражения. Ранее ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика