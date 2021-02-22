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Ученые назвали главное преимущество ношения очков в пандемию

Иван Линдеманн
05:23 22.02.2021
Данный аксессуар снижает число контактов рук с лицом. Значит, снижает и риск заражения.
Ученые назвали главное преимущество ношения очков в пандемию
© Фото: pixabay
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Те, кто носит очки, заболевают коронавирусом реже людей, не использующих данный аксессуар. К такому выводу пришли индийские ученые.

В статье The Sunday Telegraph сказано, что исследователи провели опрос. Выяснилось, что среди 304 пациентов 19 процентов большую часть времени носят очки.

Дело в том, что такие люди реже трогают глаза. В среднем человек касается своего лица 23 раза в час, глаз - около трех. Очки же снижают число контактов рук с лицом. Значит, снижают и риск заражения.

Ранее ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество.

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