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В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

Тамара Астапенкова
03:45 22.02.2021
В МЧС предупредили о повышенной вероятности ДТП и авиапроисшествий.
В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада
© Фото: pixabay.com
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В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимся снегопадом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«22 февраля во второй половине ночи, в западных и центральных районах области, местами ожидается сильный снег», - говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что в связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, авиапроисшествий, аварий на железных дорогах, а также систем энергоснабжения, теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее россиян предупредили, что на предстоящей неделе от берегов Тихого океана до западных границ страны будет наблюдаться аномально низкая температура. Самым холодным из предстоящих дней станет 23 февраля.

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