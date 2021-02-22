В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимся снегопадом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«22 февраля во второй половине ночи, в западных и центральных районах области, местами ожидается сильный снег», - говорится в сообщении.

В МЧС предупредили, что в связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, авиапроисшествий, аварий на железных дорогах, а также систем энергоснабжения, теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее россиян предупредили, что на предстоящей неделе от берегов Тихого океана до западных границ страны будет наблюдаться аномально низкая температура. Самым холодным из предстоящих дней станет 23 февраля.