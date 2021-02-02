Ракета Starship Илона Маска вновь взорвалась на испытаниях

Прототип космического корабля Starship, разработанного американской компанией SpaceX для будущих полетов на Красную планету, взорвался во время испытаний. Взрыв произошел при посадке аппарата на техасском полигоне в районе Бока-Чика.

Заход на посадку был произведен ненадлежащим образом, а именно – не вертикально. Прототип самоуничтожился при касании площадки вблизи стартового стола. Полет в общей сложности продлился 6 минут 26 секунд. Его трансляция велась на YouTube-канале компании.

Ранее, 10 декабря 2020 года, во время испытаний корабля уже происходил взрыв при посадке космического судна. Тогда прототип ракеты не успел сбросить скорость при приближении к Земле.