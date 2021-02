В стране и мире Эффективна и безопасна: эксперт The Lancet оценил результаты исследования «Спутника V» Светлана Головина Специалист отметил, что эффективность препарата в 91% опережает любые другие существующие вакцины. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Международный эксперт журнала The Lancet Дэвид Ливмор назвал российскую вакцину «Спутник V» высокоэффективной и безопасной. Специалист отметил, что эффективность препарата в 91% опережает любые другие существующие вакцины. «Во-первых, у нее более высокая эффективность, которую мы увидели, а во-вторых, вакцину можно хранить при нормальной температуре и ее необязательно держать при сильном холоде, как некоторые препараты, показавшие схожую эффективность», - акцентировал Ливмор. По итогам исследований было установлено, что после прививания антитела в 1,5 раза выше, чем просто у переболевших. Они выработались почти у 92% добровольцев, в том числе и у людей старше 60-ти лет. Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика