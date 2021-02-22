Дзержинский или Невский: как пройдет голосование по поводу памятника на Лубянской площади

Сразу после праздников москвичам предстоит путем голосования решить - нужно ли возвращать на свое место, на Лубянскую площадь, памятник Феликсу Дзержинскому. Ранее группа писателей и общественных деятелей подписали обращение к столичным властям о возвращении монумента на свое место, поскольку работа скульптора Евгения Вучетича «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы».

Памятник основателю и первому председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому был открыт на Лубянке в декабре 1958 года. Снесен - в августе 1991-го. После провала путча всю Москву сотрясали митинги. На Лубянской площади собрались около семи тысяч человек. Они окружили памятник Дзержинского, привязали к нему трос и завели автобус. Понимая, скольких людей может погубить эта самодеятельность, руководство Моссовета пообещало собравшимся, что ночью с помощью строительного крана памятник демонтируют.

Кадры сноса памятника Дзержинскому облетели весь мир. По популярности они почти не уступают хронике крушения Берлинской стены. Падение железного Феликса стало одним из главных символов крушения Союза.

Монумент перевезли на Крымскую набережную. Сложно поверить, но с тех пор прошло почти 30 лет. А дискуссия о том, не вернуть ли основателя ЧК на прежнее место, разгорается с новой силой. Тогда казалось, что рухнет железный занавес, падет железный Феликс и долгожданный ветер перемен принесет свободу и счастье.

Союз офицеров России и целый ряд общественных деятелей и писателей, среди которых Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Захар Прилепин, обратились в московскую мэрию с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку.

«Если мы считаем себя правопреемниками Победы 1945 года, советской государственности, полета Юрия Гагарина в космос, советского кино и театра, надо знать: все, что связано с советской властью, оно родилось в 1917 году, в том числе и в течение всей профессиональной деятельности Феликса Дзержинского. Они – прямые отцы всех достижений советской системы», - считает писатель, публицист Захар Прилепин.

Феликс Дзержинский - фигура противоречивая. Он возглавлял ВЧК в самые сложное и кровавое для страны время, когда начались репрессии. Но не стоит забывать, что он умер в 1926 году, до большого террора. Коллективизация и индустриализация также прошли без его участия. Сторонники возвращения Дзержинского на его прежнее место напоминают, что это он поднимал промышленность, боролся с бедностью и беспризорностью. Создал в СССР сеть детских приютов и домов. Именно поэтому памятник Дзержинскому изначально проектировали в едином комплексе не только вместе со зданиями Госбезопасности, но и универмагом «Детский мир».

«Этот памятник символизировал определенные силы, которые стояли на защите государства, тогда Советского Союза. А там ведь и здание осталось, и службы все остались. Поэтому возникает этот вопрос. Обращаемся в разные инстанции по поводу установки этого памятника», - рассказал президент Общества изучения истории отечественных спецслужб, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.

Как только развернулась дискуссия о возвращении скульптуры, то все начали задаваться вопросом: кому еще можно поставить памятник га Лубянской площади. Предложения посыпались одно за другим: монумент Юрию Андропову, Ивану Третьему и Александру Невскому.

Быть или не быть железному Феликсу на Лубянке обсуждали представители мэрии и общественной палаты. Дискуссия длилась несколько часов. В итоге решили, что кандидатов может быть два: Феликс Дзержинский и Александр Невский. Кому из них поставят памятник на Лубянке - будут решать москвичи 25 февраля на платформе «Активный гражданин».

«Если мы говорим о патриотизме, то мы прежде всего должны обратиться к образу благоверного князя Александра Невского. В этом году страна отмечает 800-летие со дня его рождения», - считает заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

Все, что касается памятников, напрямую связано с нашей памятью, с уважением или отсутствием уважения к собственной стране. Ведь когда мы уничтожаем старые символы, мы будто пытаемся стереть часть нашей истории.

«Это период нашей жизни, это яркие фигуры. Зачем все это сносить? Когда их можно использовать для популяризации истории, знаний. Снося памятник, мы демонстрируем только собственное варварское отношений к этой самой истории», - считает депутат Мосгордумы Александр Семенников.

На Украине после Майдана громко аплодировали так называемому «ленинопаду». Там одной рукой сносили старые символы, другой - поднимали вверх неонацистски, пестовали тех, против кого боролись наши деды и прадеды.

«Понятно, что может быть достаточно много серьёзных вопросов к советской власти, но существуют времена, когда такие вопросы должны сниматься. Склейка 26:01 Сейчас, когда в мире происходит дерусификация под маской десоветизации, борьба против советских идолов – это борьба против России. Что блистательно доказали события на Украине», - считает писатель Захар Прилепин.

Если говорить об образовании и уважении к собственной истории, то очень показателен пример в США. На волне протестов в стране стали сносить памятники. Не пощадили ни третьего президента США и автора декларации Независимости Томаса Джефферсона, ни даже первооткрывателя континента Христофора Колумба.

«Посмотрите, что в США делается. Сносят памятники историческим деятелям, основателям США. Борьба с памятниками недостойна никакой нации. Я уж тут не говорю про Украину и Прибалтику», - считает президент Общества изучения истории отечественных спецслужб, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.

Вопрос о советских памятниках и символах возник не вчера. Сколько раз обсуждалось: оставить Ленина в Мавзолее или предать его тело земле. Еще

Вопрос о советских памятниках и символах возник, конечно, не вчера. Сколько раз, например, обсуждали: оставить Ленина в Мавзолее или предать его тело земле. Еще в 1989 году режиссер Марк Захаров предлагал произвести захоронение.

Владимир Путин не раз говорил о том, что не надо трогать старые символы, ведь кроме раскола общества это ни к чему не приведет. Россияне прекрасно знают, что происходит, если разрушить до основания старый мир. Это показал 1917 год, и 1991-й, когда люди перечеркивали собственное прошлое и одним махом решали судьбу его памятников и символов.