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На аукцион выставили унитаз Адольфа Гитлера

Анна Берестовая
02:30 02.02.2021
Предмет был вынесен из убежища диктатора в Бергхофе.
На аукцион выставили унитаз Адольфа Гитлера
© Фото: Scherl Globallookpress
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Унитаз, принадлежавший Адольфу Гитлеру, стал одним из крупных лотов аукциона. Одна из наиболее необычных реликвий времен Второй мировой несколько десятков лет назад была вынесена из личной ванной нацистского лидера в Бергхофе.

Обладателем будущего лота стал американский солдат Рагнвальд Борх. Именно такой предмет он выбрал, когда старшие офицеры порекомендовали всем военнослужащим, оказавшимся в убежище, взять все, что они хотят.

Позже Борх отправил сиденье унитаза Гитлера в собственный дом в Нью-Джерси. Там оно стало «экспонатом» в подвале. Теперь семья военнослужащего ожидает получить за предмет от 10 000 до 15 000 фунтов стерлингов (около 1 560 000 рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Ранее аукционный дом East Bristol объявил о продаже посуды, которую использовал легендарный индийский политик и мыслитель Ганди, когда находился в тюрьме в 1940-е годы. Комплект посуды оценили примерно в 60 тысяч фунтов стерлингов.

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