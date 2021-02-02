На аукцион выставили унитаз Адольфа Гитлера

Унитаз, принадлежавший Адольфу Гитлеру, стал одним из крупных лотов аукциона. Одна из наиболее необычных реликвий времен Второй мировой несколько десятков лет назад была вынесена из личной ванной нацистского лидера в Бергхофе.

Обладателем будущего лота стал американский солдат Рагнвальд Борх. Именно такой предмет он выбрал, когда старшие офицеры порекомендовали всем военнослужащим, оказавшимся в убежище, взять все, что они хотят.

Позже Борх отправил сиденье унитаза Гитлера в собственный дом в Нью-Джерси. Там оно стало «экспонатом» в подвале. Теперь семья военнослужащего ожидает получить за предмет от 10 000 до 15 000 фунтов стерлингов (около 1 560 000 рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Ранее аукционный дом East Bristol объявил о продаже посуды, которую использовал легендарный индийский политик и мыслитель Ганди, когда находился в тюрьме в 1940-е годы. Комплект посуды оценили примерно в 60 тысяч фунтов стерлингов.