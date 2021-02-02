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В несогласованной акции в России участвовал шведский дипломат

Алексей Курильченко
22:07 02.02.2021
Об этом уведомили главу министерства иностранных дел Швеции.
В несогласованной акции в России участвовал шведский дипломат
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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На несогласованной акции в России присутствовал представитель посольства Швеции. Информацию сообщили главе МИД Швеции Анн Линде в ходе встречи с главной внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

«Это обязанность дипломатов - следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах. Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах» - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».

В ходе встречи с Линде Лавров отметил, что Россия обеспокоена стремлением Североатлантического альянса втянуть Швецию в военную активность. Глава МИД РФ отметил, что Швеция все чаще принимает участие в учениях альянса и предоставляет для них свою территорию.

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