В стране и мире В несогласованной акции в России участвовал шведский дипломат Алексей Курильченко Об этом уведомили главу министерства иностранных дел Швеции. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: На несогласованной акции в России присутствовал представитель посольства Швеции. Информацию сообщили главе МИД Швеции Анн Линде в ходе встречи с главной внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. «Это обязанность дипломатов - следить за тем, что происходит, но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах. Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах» - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь». В ходе встречи с Линде Лавров отметил, что Россия обеспокоена стремлением Североатлантического альянса втянуть Швецию в военную активность. Глава МИД РФ отметил, что Швеция все чаще принимает участие в учениях альянса и предоставляет для них свою территорию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика