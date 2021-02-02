По факту гибели крымских полицейских в ДТП возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Кировском районе Крыма, в результате которого погибли четыре человека, среди которых было три сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУСК региона.

«Предварительно, столкновение произошло в результате того, что водитель "Шкоды» объезжал движущегося в попутном направлении велосипедиста, выехав на полосу встречного движения» - говорится в сообщении.

Отмечается, что в служебном автомобиле ехали четверо сотрудников полиции и один подследственный. Лобовое столкновение с автомобилем «Шкода» произошло около поселка Кировское-Приветное.