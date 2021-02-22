Под контролем российских военнослужащих: в САР открыли три пункта пропуска для беженцев

В понедельник, 22 февраля, в Сирии, благодаря многосторонним переговорам, где Россию представлял Центр по примирению враждующих сторон, открывают сразу три пункта пропуска для беженцев. Гуманитарные коридоры появились в населенных пунктах Сиракиб, Мизназ и Абу- Зидан.

Теперь у мирных граждан появилась возможность выбраться с территории идлибской зоны деэскалации, где до сих пор власть держат главари незаконных вооруженных формирований.

«Здесь развернут пункт пропуска Абу-Зидин с целью пропуска беженцев из подконтрольной незаконным формированиям территории. Во взаимодействии с государственными органами САР подготовлены и уже готовы к работе отделы пункта пропуска. Задача - возвращение беженцев к местам постоянного проживания», - заявил представитель ЦПВС России в провинции Алеппо Сергей Шкерин.

Пускают на территорию, подконтрольную официальному Дамаску, не всех. Тех, кто связан с террористами, быстро вычислят специальные службы. Мирным жителям боятся нечего, все проверки займут минут 10.

«У нас несколько раз была проверка оборудования. Я здесь с помощью ноутбука проверяю подлинность документов. Здесь же я могу выяснить, был ли связан человек с незаконными бандформированиями», - отметил сотрудник паспортного стола администрации провинции Алеппо Рахим Абду Ватиха.

Пройдя проверку, беженцы рассаживаются в комфортабельные автобусы. Охраняет колонну российская бронетехника. Люди, которые еще недавно жили под властью боевиков, впервые за долгое время могут почувствовать себя в безопасности.