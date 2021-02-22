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NASA обнародовало кадры посадки ровера Perseverance на Марс

Тамара Астапенкова
23:59 22.02.2021
Кадры были сняты в минуты посадки на Красную планету с нескольких камер, которые находятся на борту марсохода.
© Видео: nasa.gov © Фото: nasa.gov
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс.

Кадры были сняты в минуты посадки на Красную планету с нескольких камер, которые находятся на борту марсохода. Одна из камер снимала все, что происходило внизу, под ровером.  Вторая фиксировала процесс сверху.

«Я 25 лет ждал возможности увидеть посадку космического корабля на Марс. Это стоило того, чтобы подождать. Возможность поделиться этим с миром - великий момент для нашей команды», - приводит NASA слова руководителя проекта Mars-2020 Мэтта Уоллеса.

Посадка была совершена еще 18 февраля. Однако потребовалось несколько дней, чтобы получить файлы.

Ранее сообщалось, что новейший марсоход Perseverance займется поиском следов жизни на поверхности Марса. Ровер оснащен современным оборудованием и будет работать в районе кратера Езеро. Ученые полагают, что на его месте когда-то было озеро и поэтому в грунте могут до сих пор находиться косвенные свидетельства существовавшей ранее жизни.

Посадка на Красную планету была совершена успешно и продлилась около семи минут. Perseverance стал первым марсоходом, который способен делать снимки в цвете. У аппарата совершенно уникальная оснастка - 23 камеры, которые будут видеть в разных диапазонах.

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