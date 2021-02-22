На Москву идут 30-градусные морозы: объявлен «оранжевый» уровень опасности

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 01:00 до 10:00 вторника, 23 февраля. Причина - очень низкая температура воздуха. По прогнозам, местами столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в столицу в ночь на 23 февраля придут рекордные морозы, которых не было на протяжении 65 лет.

Накануне в Гидрометцентре России сообщили, что в конце недели в центре страны ожидается резкое потепление.