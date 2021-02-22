В МИД РФ ответили на сообщения о новых санкциях ЕС

МИД РФ, комментируя возможное введение новых антироссийских санкций со стороны ЕС, заявил, что вопреки логике в Брюсселе сперва принимают политическое решение, а лишь после этого под него произвольно подбирают кандидатуры.

«Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты также заявили, что ЕС в очередной раз упустил возможность для переосмысления показавшего за минувшие годы полную несостоятельность курса искусственных увязок, ограничений и давления в отношениях с Россией.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД государств-членов объединения на заседании в Брюсселе согласовали расширение персональных ограничительных мер в отношении российской стороны.