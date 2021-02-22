США внесли связанное с «Северным потоком - 2» судно «Фортуна» в новый список санкций

Власти США внесли еще в еще один санкционный список судно «Фортуна», участвующее в строительстве газопровода «Северный поток - 2», и его собственника - компанию «КВТ-Рус». Об этом информирует Министерство финансов Соединенных Штатов.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, ограничения были введены в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

В январе этого года предыдущая американская администрация объявила о санкциях в отношении «Фортуны» и «КВТ-Рус». Тогда рестрикции вводились в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).