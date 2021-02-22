В Сочи завершилась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

В Сочи завершилась встреча президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер проводил белорусского коллегу до служебного автомобиля, после чего президенты пожали друг другу руки и обнялись.

Путин и Лукашенко обсудили широкий круг вопросов, среди которых двусторонние отношения, проекты в сфере энергетики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также международная повестка дня.

После беседы, которая длилась более шести часов, президенты пообедали и отправились на горный склон, где вместе покатались на лыжах.