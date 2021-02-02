В МИД РФ отреагировали на заявления Запада о Навальном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления западных стран по делу Алексея Навального. Она призвала Запад не вмешиваться в дела суверенного государства. Об этом представитель внешнеполитического ведомства сказала в эфире телеканала РБК.

«Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами» - заявила Захарова.

Ранее Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексея Навального на заключение в колонии общего режима сроком 3,5 года по делу «Ив Роше». С учетом проведенного времени под домашним арестом, реальный срок заключения составит 2,5 года.