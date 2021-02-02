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Инвесторы 21-го века: кто и как зарабатывает на скупке акций в наше время

Ирина Киселенко
Константин Коковешников
22:20 02.02.2021
Один из пользователей, купив акции за 50 тысяч долларов, продал их за 23 миллиона.
© Видео: кадры из х/ф "Игра на понижение", реж. Адам МакКей, студия "Paramount Pictures", США, 2015 год, John Gutierrez, YouTube , Roaring Kitty, YouTube, GoldeNLemonZ, YouTube © Фото: pixabay.com
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Профессиональные инвесторы теряют миллиарды долларов из-за действий любителей. Фондовый рынок оказался к такому повороту не готов. Для чего вообще работать, когда можно сидеть дома на диване и зарабатывать целые состояния. Примерно так рассуждала целая армия так называемых «диванных инвесторов», которая объявила войну «белым воротничкам» с Wall Street. Вдохновленные примером скандально известного Майкла Бьюрри пользователи приложения с говорящим названием «Робин Гуд» скупили акции компании GameStop, чем разогнали их стоимость и фактически предотвратили банкротство.

Компания, специализирующаяся на продаже офлайн-игр в период пандемии, упала в цене. Крупнейшие биржевые игроки так называемые «хедж-фонды» сделали ставку на ее скорое исчезновение с рынка. Пока в сообществе Reddit (что-то вроде нашего Telegram – прим.ред.) кто-то не призвал «щелкнуть их по носу».

В игру на повышение включился даже Илон Маск. В свое время акции его компании Tesla тоже начали «шортить» (от английского короткая позиция). Но безуспешно, в память об этом своим недоброжелателям он позже подарил настоящие шорты.

Некоторым, действительно, удалось заработать. Один из пользователей купив акции за 50 тысяч долларов, продал их за 23 миллиона. Пятикласснику в Техасе два года назад 10 акций GameStop подарила его мама. Тогда они стоили 60 долларов, сегодня он выручил за них больше трех тысяч.

«Я хочу оставить себе две тысячи, а остальное вложить в компанию вроде Microsoft», - поделился Джейдан Карр.

Но это скорее исключение. Резко взлетев, акции столь же стремительно и упали.

«Произошло что, мы это называем pump and dump. Pump - разогрев, рост. И потом down, то есть резкое падение. Все равно все инвесторы мелкие только деньги потеряли, а крупные - получается на этом заработали. Которые, во-первых, откупили на "низах", у которых были деньги, в момент дефицита вот этой скупки компаний, акций, а потом продали на "хаях"», - рассказал экономист, эксперт биржевых рынков Вячеслав Зайченко.

Во времена, когда купить акции может даже школьник, а стать акционером зарубежных компаний можно без проблем даже в российской глубинке, на рынок выходит все больше частных инвесторов. Только за прошлый год их число выросло почти в три раза до девяти миллионов. Из-за этого иногда возможен перекос на рынке.

«Они покупают то, что они понимают. Они знают, на слуху и видят там, пользуются Айфоном и соответственно всевозможными сервисами компании Apple, покупают акции компании Apple. И то же самое с "Теслой". Илон Маск, вот этот вот культ, вера - соответственно они покупают то, что хотя бы понимают и знают. То есть они не будут покупать компанию, которая там занимается оптико-волоконными сетями», - рассказал экономический обозреватель, директор офиса продаж брокерской компании Вячеслав Абрамов.


Впрочем, незнание законов рынка не освобождает от ответственности. Лихорадочный рост и падение акций обсуждали даже в Белом доме. А представители брокера «Робин Гуд» видимо приостановили дальнейшую покупку чересчур разогретых акций. В ответ на это трейдеры вышли с протестом и написали коллективное письмо.

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